Les Sentiers d’Artpenteurs, Mairie Sainte-Marie-Cappel, Sainte-Marie-Cappel

Informations pratiques

Les Sentiers d’Artpenteurs Dimanche 13 septembre, 08h30, 13h00 Mairie Sainte-Marie-Cappel Hauts-de-France

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T08:30:00+02:00 – 2026-09-13T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T13:00:00+02:00 – 2026-09-13T13:30:00+02:00

Le dimanche 13 septembre, les Sentiers d’Artpenteurs vous invitent à une randonnée pas comme les autres !

Au fil du chemin, vous découvrirez trois œuvres du festival Artpenteurs, mais aussi le patrimoine local et des animations

3 départs au choix :

• Cassel – devant La Grande Maison

• Sainte-Marie-Cappel – devant la mairie

• Terdeghem – au city stade

Rendez-vous à 8h45 – départ à 9h

Environ 10 km | 150 m de dénivelé positif (3 à 4 h de marche)

Gratuit – inscription obligatoire sur https://form.jotform.com/262032840644048

Retrouvez toutes les informations sur le festival d’art et de nature Artpenteurs sur : https://www.artpenteurs.fr/

Mairie Sainte-Marie-Cappel 5 La Place, 59670 Sainte-Marie-Cappel Sainte-Marie-Cappel 59670 Hauts-de-France Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://form.jotform.com/262032840644048 »}] [{« link »: « https://form.jotform.com/262032840644048 »}, {« link »: « https://www.artpenteurs.fr/ »}]

Au départ de Cassel, Sainte-Marie-Cappel ou Terdeghem, choisissez votre point de départ et partez pour une boucle d’environ 10 km à travers les paysages des Monts de Flandre.