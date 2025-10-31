Les sentiers de l’épouvante Promenade nocturne à cheval BREEL Athis-Val de Rouvre
Les sentiers de l’épouvante Promenade nocturne à cheval BREEL Athis-Val de Rouvre vendredi 31 octobre 2025.
Les sentiers de l’épouvante Promenade nocturne à cheval
BREEL BAGOT’S RANCH Athis-Val de Rouvre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 16:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
5ème édition
Promenades nocturne à cheval sur 2 soirées
Le vendredi 31 octobre et le samedi 1er novembre
– Préparations des équidés ;
– Départ à cheval à la tombé du jour ;
– Promenades de 2 h 15 sur des sentiers et lieux lugubres de la Suisse Normande
– Retour au ranch ;
– Pansages et soins des montures ;
– Pot amical avec des petites douceurs maison et de saison;
– LE CONTE DE L’EPOUVANTE par Martine ALANI écrivaine en Suisse Normande (une œuvre spécialement écrite et contée pour notre 5ème édition).
A partir de 12 ans
Niveau à cheval À l’aise aux trois allures.
Pensez à réserver pour venir à cette événement. .
BREEL BAGOT’S RANCH Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 6 32 26 64 13 victordesvages@gmail.com
English : Les sentiers de l’épouvante Promenade nocturne à cheval
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les sentiers de l’épouvante Promenade nocturne à cheval Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2025-10-16 par Flers agglo