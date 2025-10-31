Les sentiers de l’épouvante Promenade nocturne à cheval BREEL Athis-Val de Rouvre

Les sentiers de l’épouvante Promenade nocturne à cheval

BREEL BAGOT’S RANCH Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2025-10-31 16:30:00

2025-10-31

5ème édition

Promenades nocturne à cheval sur 2 soirées

Le vendredi 31 octobre et le samedi 1er novembre

– Préparations des équidés ;

– Départ à cheval à la tombé du jour ;

– Promenades de 2 h 15 sur des sentiers et lieux lugubres de la Suisse Normande

– Retour au ranch ;

– Pansages et soins des montures ;

– Pot amical avec des petites douceurs maison et de saison;

– LE CONTE DE L’EPOUVANTE par Martine ALANI écrivaine en Suisse Normande (une œuvre spécialement écrite et contée pour notre 5ème édition).

A partir de 12 ans

Niveau à cheval À l’aise aux trois allures.

Pensez à réserver pour venir à cette événement. .

BREEL BAGOT’S RANCH Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 6 32 26 64 13 victordesvages@gmail.com

