Les sentiers des arts Port-Maubert Cap sur Maubert Saint-Fort-sur-Gironde

Cap sur Maubert 54 Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-10-12 11:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
2025-10-12
Dans le cadre des Sentiers des Arts 2025, rendez-vous au village des découvertes à St Fort sur Gironde.
Cap sur Maubert 54 Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 48 12 capsurmaubert@haute-saintonge.org
English :
As part of Sentiers des Arts 2025, visit the Discovery Village in St Fort sur Gironde.
German :
Im Rahmen der Sentiers des Arts 2025 treffen Sie sich im Dorf der Entdeckungen in St Fort sur Gironde.
Italiano :
Nell’ambito di Sentiers des Arts 2025, visitate il Discovery Village di St Fort sur Gironde.
Espanol :
En el marco de Sentiers des Arts 2025, visite la Aldea del Descubrimiento de St Fort sur Gironde.
