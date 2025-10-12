Les sentiers des arts Port-Maubert Cap sur Maubert Saint-Fort-sur-Gironde

Les sentiers des arts Port-Maubert

Cap sur Maubert 54 Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2025-10-12 11:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Dans le cadre des Sentiers des Arts 2025, rendez-vous au village des découvertes à St Fort sur Gironde.

Cap sur Maubert 54 Rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 48 12 capsurmaubert@haute-saintonge.org

English :

As part of Sentiers des Arts 2025, visit the Discovery Village in St Fort sur Gironde.

German :

Im Rahmen der Sentiers des Arts 2025 treffen Sie sich im Dorf der Entdeckungen in St Fort sur Gironde.

Italiano :

Nell’ambito di Sentiers des Arts 2025, visitate il Discovery Village di St Fort sur Gironde.

Espanol :

En el marco de Sentiers des Arts 2025, visite la Aldea del Descubrimiento de St Fort sur Gironde.

