Les sentiers des écoliers

Parking de l’Ecole Bat Dulac Chissey-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 08:00:00

fin : 2026-02-01 13:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Randonnée en famille, entre amis ou pour les bons marcheurs, pour découvrir ce territoire du Clunisois. 3 parcours aux choix selon votre niveau (3, 6 ou 13 km). Ravitaillement au chaud dans une chèvrerie. .

Parking de l’Ecole Bat Dulac Chissey-lès-Mâcon 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 45 05 66 aperpijeantardieu@gmail.com

English : Les sentiers des écoliers

German : Les sentiers des écoliers

Italiano :

Espanol :

L’événement Les sentiers des écoliers Chissey-lès-Mâcon a été mis à jour le 2025-11-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)