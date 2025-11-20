Les sentiers des écoliers Chissey-lès-Mâcon
Les sentiers des écoliers Chissey-lès-Mâcon dimanche 1 février 2026.
Les sentiers des écoliers
Parking de l’Ecole Bat Dulac Chissey-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Début : 2026-02-01 08:00:00
fin : 2026-02-01 13:00:00
2026-02-01
Randonnée en famille, entre amis ou pour les bons marcheurs, pour découvrir ce territoire du Clunisois. 3 parcours aux choix selon votre niveau (3, 6 ou 13 km). Ravitaillement au chaud dans une chèvrerie. .
Parking de l’Ecole Bat Dulac Chissey-lès-Mâcon 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 45 05 66 aperpijeantardieu@gmail.com
