Les Sentiers du Calme

Samedi 4 avril 2026 de 15h à 17h30.

Mercredi 29 avril 2026 de 15h à 17h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Ferrières Avenue du grand parc Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-29 17:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-29

Balades douces combinant marche consciente et exercices de sophrologie à Martigues.

Balades accessibles, de niveau facile/très facile, adaptées à partir de 12 ans.

Pratiques de relaxation en plein air.



Au fil du chemin, nous prendrons le temps de

– respirer en pleine nature

– éveiller nos sens

– nous poser pour de courtes pratiques guidées (relaxation, visualisation, exercices doux…)

– explorer ce qui se passe en nous quand l’esprit ralentit.



Aucune expérience n’est nécessaire, il suffit d’avoir envie de marcher tranquillement et de s’accorder une parenthèse de bien-être, un moment juste pour soi.



Chaque participant(e) se verra remettre un carnet de suivi, dans lequel il/elle pourra noter ses ressentis avant et après chaque sortie et chaque activité, afin d’ancrer et de pérenniser les différents outils de relaxation pratiqués durant la balade.



Chaque sortie se termine autour d’un échange convivial où le respect, la bienveillance et l’écoute seront toujours de mise. Il s’agit de proposer un moment de partage, en toute simplicité.



Petits groupes de 6 à 8 personnes (sur réservation) sortie confirmée à partir de 2 participants, sous réserve d’une météo favorable. .

Ferrières Avenue du grand parc Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 94 83 66 florence.barrier.sophrologue@gmail.com

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English :

Gentle walks combining mindful walking and sophrology exercises in Martigues.

L’événement Les Sentiers du Calme Martigues a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de Martigues