Informations pratiques

Martigues

Les Sentiers du Calme – Sophro-balade

Samedi 19 septembre 2026 de 9h à 11h30.

Mercredi 30 septembre 2026 de 15h à 17h30. Grand Parc de Figuerolles Avenue du Grand Parc Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-30 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-30

Découvrez la sophro-balade : sophrologie en pleine nature, marche douce dans le cadre enchanteur de La Couronne, entre plage et rochers polis la mer. Pratiques de relaxation, respiration et visualisation en plein air pour s’accorder un temps pour soi.

Cette sophro-balade vous invite à ralentir le rythme, à respirer pleinement et à vous recentrer grâce à des exercices simples de sophrologie.

Au fil du chemin, nous prendrons le temps de :

– respirer en pleine nature

– éveiller nos sens

– nous poser pour de courtes pratiques guidées (relaxation, visualisation, exercices doux…)

– explorer ce qui se passe en nous quand l’esprit ralentit.



Aucune expérience n’est nécessaire, il suffit d’avoir envie de marcher tranquillement et de s’accorder une parenthèse de bien-être, un moment juste pour soi.

Chaque participant(e) se verra remettre un carnet de suivi, dans lequel il/elle pourra noter ses ressentis avant et après chaque sortie et chaque activité, afin d’ancrer et de pérenniser les différents outils de relaxation pratiqués durant la balade.

Chaque sortie se termine autour d’un échange convivial où le respect, la bienveillance et l’écoute seront toujours de mise. Il s’agit de proposer un moment de partage, en toute simplicité.



Petits groupes de 6 à 8 personnes (sur réservation).

Sortie confirmée à partir de 2 participants, sous réserve d’une météo favorable.

Prévoir tenue et chaussures adaptées, ainsi qu’une serviette ou natte de plage + gourde.

Durée : environ 2h.



Compte tenu des températures actuelles, il y aura peu de marche : nous ferons principalement de la pratique et des exercices debout et assis, avec une séance de sophrologie en pleine nature plus longue que d’habitude (assis.es, ou allongé.es sur les nattes). .

Grand Parc de Figuerolles Avenue du Grand Parc Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 94 83 66 florence.barrier.sophrologue@gmail.com

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English :

Discover the « sophro-walk »: a blend of sophrology and nature—a gentle walk in the enchanting setting of La Couronne, amidst beaches and sea-polished rocks. Enjoy outdoor relaxation, breathing, and visualization exercises to take some time for yourself.

L’événement Les Sentiers du Calme – Sophro-balade Martigues a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues