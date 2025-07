LES SENTIERS DU CLIMAT Lieu-dit Ferme de Champreux Montgeard

LES SENTIERS DU CLIMAT Lieu-dit Ferme de Champreux Montgeard mardi 22 juillet 2025.

LES SENTIERS DU CLIMAT

Lieu-dit Ferme de Champreux LAC DE LA THÉSAUQUE Montgeard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22 09:30:00

fin : 2025-07-22 12:00:00

Date(s) :

2025-07-22

Partez pour une balade active et engagée au cœur de la nature le mardi 22 juillet de 9h30 à 12h !

Le CDSMR 31 et le CPIE Terres Toulousaines vous proposent une matinée de marche nordique accessible à tous, ponctuée de haltes nature pour découvrir la biodiversité locale et échanger autour des gestes simples pour protéger l’environnement.

Une activité idéale pour allier sport doux, découverte et sensibilisation, dans un cadre naturel préservé.

Gratuit Sur inscription (places limitées)

Prévoir une tenue adaptée, de l’eau. Vous pouvez venir avec vos propres bâtons ou nous pouvons vous en fournir pour l’occasion.

Tout public Enfants, Adultes et familles bienvenues. .

Lieu-dit Ferme de Champreux LAC DE LA THÉSAUQUE Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie hautegaronne@sportrural.fr

English :

Join us for an active and committed nature walk on Tuesday, July 22 from 9:30am to 12pm!

German :

Am Dienstag, den 22. Juli von 9:30 bis 12:00 Uhr können Sie an einem aktiven und engagierten Spaziergang in der Natur teilnehmen

Italiano :

Unitevi a noi per una passeggiata attiva e impegnata nella natura martedì 22 luglio dalle 9.30 alle 12.00!

Espanol :

Acompáñenos en un paseo activo y comprometido por la naturaleza el martes 22 de julio de 9.30 a 12.00 horas

L’événement LES SENTIERS DU CLIMAT Montgeard a été mis à jour le 2025-06-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE