LES SENTIERS DU CLIMAT Ponlat-Taillebourg

Ponlat-Taillebourg Haute-Garonne

Partez pour une balade active et engagée au cœur de la nature !

Le CDSMR 31 et le CPIE Terres Toulousaines vous proposent une après-midi découverte de la faune et de la flore du Comminges tout en échangeant autour des gestes simples pour protéger l’environnement. Ainsi qu’une initiation à la marche nordique dans une ambiance conviviale.

L’événement est gratuit, mais l’inscription est nécessaire (places limitées).

Prévoir une tenue adaptée et de l’eau

Vous pouvez venir avec vos propres bâtons ou nous pouvons vous en prêter pour l’occasion.

Tout public Enfants, adultes et familles bienvenus ! .

Ponlat-Taillebourg 31210 Haute-Garonne Occitanie

