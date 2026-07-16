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AGENDA · Sainte-Agnès

Les sentiers du Patrimoine Sainte-Agnes parking lot Sud Sainte-Agnès

jeudi 16 juillet 2026 · Sainte-Agnes parking lot Sud · Sainte-Agnès

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Sainte-Agnes parking lot Sud
Adresse
9 avenue du Château
Ville
06500 Sainte-Agnès
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
10 10 10 sur présentation d'un justificatif

Sainte-Agnès

Les sentiers du Patrimoine

Sainte-Agnes parking lot Sud 9 avenue du Château Sainte-Agnès Alpes-Maritimes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:30:00
fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11

Tous les mardis et jeudis, laissez-vous séduire par le charme de Sainte-Agnès, village du littoral le plus haut d’Europe.
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Sainte-Agnes parking lot Sud 9 avenue du Château Sainte-Agnès 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 20 

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English :

Every Tuesday and Thursday, let yourself be enchanted by the charm of Sainte-Agnès, Europe’s highest coastal village.

L’événement Les sentiers du Patrimoine Sainte-Agnès a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles