Les sentiers du Patrimoine Sainte-Agnes parking lot Sud Sainte-Agnès
jeudi 16 juillet 2026 · Sainte-Agnes parking lot Sud · Sainte-Agnès
Informations pratiques
Sainte-Agnès
Les sentiers du Patrimoine
Sainte-Agnes parking lot Sud 9 avenue du Château Sainte-Agnès Alpes-Maritimes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
sur présentation d’un justificatif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:30:00
fin : 2026-07-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11
Tous les mardis et jeudis, laissez-vous séduire par le charme de Sainte-Agnès, village du littoral le plus haut d’Europe.
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Sainte-Agnes parking lot Sud 9 avenue du Château Sainte-Agnès 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 20
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English :
Every Tuesday and Thursday, let yourself be enchanted by the charm of Sainte-Agnès, Europe’s highest coastal village.
L’événement Les sentiers du Patrimoine Sainte-Agnès a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles