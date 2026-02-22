LES SENTIERS DU VAL D’AUTIZE 1ʳᵉ ÉDITION Béceleuf

LES SENTIERS DU VAL D’AUTIZE 1ʳᵉ ÉDITION

Stade de football Béceleuf Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’APE est fière de vous présenter cette toute première édition des Sentiers du Val d’Autize en partenariat avec l’APE de Champdeniers!

Une belle matinée sportive et conviviale au cœur de la nature

Venez nombreux courir, marcher, encourager et partager ce moment avec nous.

Votre participation contribue aux projets pour nos enfants .

Stade de football Béceleuf 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

English : LES SENTIERS DU VAL D’AUTIZE 1ʳᵉ ÉDITION

