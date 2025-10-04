Les Sentiers Gourmands du Massif des Costes Parc Roux de Brignoles Pélissanne

Les Sentiers Gourmands du Massif des Costes Parc Roux de Brignoles Pélissanne samedi 4 octobre 2025.

Samedi 4 octobre 2025 de 9h30 à 22h.

13h La Bucolique (9.5km) départ d’Alleins

13h30 La Douce (8.5 km) départ d’Aurons

10h30 La Vigneronne (15.5 km) départ de La Barben

9h30 La Sportive (17 km) départ de Pélissanne

13h00 L’Historique (9.5 km) départ de Vernègues. Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne Bouches-du-Rhône

Balades gourmandes dans le Massif des Costes, jalonnées de dégustations de produits du terroir, qui convergent vers le beau village d’Alleins

Les sentiers gourmands du Massif des Costes vous invitent à découvrir ces petits coins de nature que sont les chemins connus des amoureux de ce territoire.



Tout au long des 5 randonnées, des étapes gustatives et rencontres avec des producteurs et artisans locaux sont proposées.

Vins, fromages, huile d’olives, biscuits et autres douceurs sucrées et/ou salées régaleront vos papilles !



Choisissez votre parcours



La Bucolique (9.5km) au départ d’Alleins partira à 13h de l’hôtel de ville

La Douce (8.5 km) au départ d’Aurons s’élancera à 13h30 de l’église St-Pierre-es-Lien

La Vigneronne (15.5 km) au départ de La Barben débutera à 10h30 de la place de l’Hôtel de Ville

La Sportive (17 km) au départ de Pélissanne se mettra en chemin à 9h30 du Moulin des Costes

L’Historique (9.5 km) au départ de Vernègues quittera à 13h00 la place de l’Hôtel de Ville



En fin de journée, les randonneurs se retrouvent dans le beau village d’Alleins pour partager un apéritif dînatoire.



Attention nombre de places limitées .

Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

English :

Gourmet walks in the Massif des Costes, punctuated by tastings of local produce, converging on the beautiful village of Alleins

German :

Gourmetwanderungen durch das Massif des Costes mit Kostproben regionaler Produkte, die im schönen Dorf Alleins zusammenlaufen

Italiano :

Passeggiate gastronomiche nel Massif des Costes, con degustazioni di prodotti locali, che convergono verso il bellissimo villaggio di Alleins

Espanol :

Paseos gastronómicos por el Macizo de las Costas, con degustación de productos locales, que convergen en el hermoso pueblo de Alleins

