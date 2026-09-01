Les Sentiers Gourmands du Massif des Costes Parc Roux de Brignoles Pélissanne

Informations pratiques

Pélissanne

Les Sentiers Gourmands du Massif des Costes

Samedi 3 octobre 2026 de 10h à 19h.

13h départ d’Alleins (9.5km)

14h00 départ d’Aurons (8.5 km)

10h00 départ de La Barben (15.5 km)

11h00 départ de Pélissanne (14 km)

13h00 départ de Vernègues (10 km). Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Marchez., Dégustez., Rencontrez., Savourez le Massif des Costes !

Balades gourmandes dans le Massif des Costes, jalonnées de dégustations de produits du terroir, qui convergent vers le beau village d’Alleins

Les sentiers gourmands du Massif des Costes vous invitent à découvrir ces petits coins de nature que sont les chemins connus des amoureux de ce territoire.



Tout au long des 5 randonnées, des étapes gustatives et rencontres avec des producteurs et artisans locaux sont proposées.

Vins, fromages, huile d’olives, biscuits et autres douceurs sucrées et/ou salées régaleront vos papilles !



Choisissez votre parcours



9.5km au départ d’Alleins partira à 13h de l’hôtel de ville

8.5 km au départ d’Aurons s’élancera à 14h de l’église St-Pierre-es-Lien

15.5 km au départ de La Barben débutera à 10h00 de la place de l’Hôtel de Ville

14 km au départ de Pélissanne se mettra en chemin à 11h du Moulin des Costes

10 km au départ de Vernègues quittera à 13h00 la place Château Bas



En fin de journée, les randonneurs se retrouvent dans le beau village d’Alleins pour partager un verre de l’amitié.



Attention nombre de places limitées .

Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walk., Taste., Meet., Enjoy the Massif des Costes!

Gourmet walks through the Massif des Costes, punctuated by tastings of local products, all leading to the beautiful village of Alleins

L’événement Les Sentiers Gourmands du Massif des Costes Pélissanne a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Massif des Costes