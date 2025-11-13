Les Séparables Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

Les Séparables

Jeudi 13 novembre 2025 à partir de 18h30. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Romain et Sabah ont 9 ans. Ils sont voisins. Lui galope sur son cheval de bois, elle, chasse le bison en guerrière sioux. De leur rencontre, surgit de l’incroyable et du merveilleux. Mais leurs parents s’opposent à leur amour naissant avec brutalité.Enfants

Les mots intuitifs de F. Melquiot, à hauteur d’enfants, offrent un écho actuel à Roméo et Juliette. Ce texte drôle et sensible nous confronte avec finesse aux questions du racisme et de l’amour de l’autre. Quel que soit l’âge, la mise en scène nous emporte au cœur des sensations des personnages et de leur imaginaire.



Tout Public à partir de 8 ans– durée 1h. .

English :

Romain and Sabah are 9 years old. They’re neighbors. He gallops on his wooden horse, she hunts buffalo as a Sioux warrior. Their meeting gives rise to the incredible and the marvelous. But their parents brutally oppose their budding love.

German :

Romain und Sabah sind 9 Jahre alt. Sie sind Nachbarn. Er galoppiert auf seinem Holzpferd, sie jagt als Sioux-Kriegerin Büffel. Aus ihrer Begegnung entsteht Unglaubliches und Wunderbares. Doch ihre Eltern stellen sich ihrer aufkeimenden Liebe mit aller Brutalität entgegen.

Italiano :

Romain e Sabah hanno 9 anni. Sono vicini di casa. Lui galoppa sul suo cavallo di legno, lei caccia il bufalo come un guerriero Sioux. Dal loro incontro nasce l’incredibile e il meraviglioso. Ma i loro genitori si oppongono brutalmente al loro amore nascente.

Espanol :

Romain y Sabah tienen 9 años. Son vecinos. Él galopa en su caballo de madera, ella caza búfalos como una guerrera sioux. Su encuentro da lugar a lo increíble y lo maravilloso. Pero sus padres se oponen brutalmente a su incipiente amor.

