Les sept corps la poésie de Nizami Ganjavi Chatou samedi 27 septembre 2025.

8 avenue des Tilleuls Chatou Yvelines

Tarif : – – 12.5 EUR

Début : 2025-09-27 15:15:00

fin : 2025-09-27 16:15:00

2025-09-27 2025-09-28

Le Musée d’Art et de Culture Soufis vous propose à l’occasion de son premier anniversaire une visite guidée entre récits anciens et art contemporain !

8 avenue des Tilleuls Chatou 78400 Yvelines Île-de-France +33 1 84 75 36 30 contact@macsmto.fr

English :

To celebrate its first anniversary, the Museum of Sufi Art and Culture is offering a guided tour of ancient stories and contemporary art!

German :

Das Museum für Sufi-Kunst und -Kultur bietet Ihnen anlässlich seines ersten Geburtstags eine Führung zwischen alten Erzählungen und zeitgenössischer Kunst!

Italiano :

Per celebrare il suo primo anniversario, il Museo di Arte e Cultura Sufi propone una visita guidata che unisce storie antiche e arte contemporanea!

Espanol :

Para celebrar su primer aniversario, el Museo de Arte y Cultura Sufíes ofrece una visita guiada que combina historias antiguas y arte contemporáneo

