Les sept corps la poésie de Nizami Ganjavi Chatou

8 avenue des Tilleuls Chatou Yvelines
Tarif : – – 12.5 EUR
Début : 2025-09-27 15:15:00
fin : 2025-09-27 16:15:00
2025-09-27 2025-09-28
Le Musée d’Art et de Culture Soufis vous propose à l’occasion de son premier anniversaire une visite guidée entre récits anciens et art contemporain !
8 avenue des Tilleuls Chatou 78400 Yvelines Île-de-France +33 1 84 75 36 30 contact@macsmto.fr
English :
To celebrate its first anniversary, the Museum of Sufi Art and Culture is offering a guided tour of ancient stories and contemporary art!
German :
Das Museum für Sufi-Kunst und -Kultur bietet Ihnen anlässlich seines ersten Geburtstags eine Führung zwischen alten Erzählungen und zeitgenössischer Kunst!
Italiano :
Per celebrare il suo primo anniversario, il Museo di Arte e Cultura Sufi propone una visita guidata che unisce storie antiche e arte contemporanea!
Espanol :
Para celebrar su primer aniversario, el Museo de Arte y Cultura Sufíes ofrece una visita guiada que combina historias antiguas y arte contemporáneo
