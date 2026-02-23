Les Sept dernières paroles du Christ en Croix Chapelle Besançon
Les Sept dernières paroles du Christ en Croix Chapelle Besançon vendredi 3 avril 2026.
Les Sept dernières paroles du Christ en Croix
Chapelle 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 17:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
MUSIQUE Les Sept dernières paroles du Christ en Croix,
LES SEPT DERNIÈRES PAROLES DU CHRIST EN CROIX
Joseph Haydn version pianoforte
par Arthur Schoonderwoerd, pianoforte Anton Walter (1783)
Durée environ 1 heure
En ce Vendredi Saint, la chapelle du Centre diocésain de Besançon accueille l’une des œuvres les plus profondes de Joseph Haydn Les Sept dernières paroles du Christ en croix. Une version pour pianoforte, interprétée par Arthur Schoonwoerd.
Afin que cette œuvre de médiation soit accessible à tous, chacun est invité à contribuer selon ses moyens contribution libre (minimum conseillé 12 €). Places limitée, il est conseillé de réserver sur ensemble-cristofori.com
Introduction à cette œuvre Les Sept dernières paroles du Christ en croix
Composée en 1787, pour cathédrale de Cadix, l’œuvre se déploie comme une vaste méditation musicale. Chaque mouvement correspond à une parole prononcée par le Christ sur la croix, invitant l’auditeur à un temps de silence, de recueillement et d’écoute intérieure.
Interprétée en version pour pianoforte, la composition révèle une intimité rare et une profonde intensité spirituelle, dans une proximité directe entre musicien et public.
Contribution libre (minimum conseillé 12€) Afin que cette œuvre de méditation soit accessible à tous, chacun est invité à contribuer selon ses moyens. .
Chapelle 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Sept dernières paroles du Christ en Croix Besançon a été mis à jour le 2026-02-23 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON