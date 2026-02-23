Les Sept dernières paroles du Christ en Croix Chapelle Besançon

Les Sept dernières paroles du Christ en Croix

Joseph Haydn version pianoforte

par Arthur Schoonderwoerd, pianoforte Anton Walter (1783)

Durée environ 1 heure

En ce Vendredi Saint, la chapelle du Centre diocésain de Besançon accueille l’une des œuvres les plus profondes de Joseph Haydn Les Sept dernières paroles du Christ en croix. Une version pour pianoforte, interprétée par Arthur Schoonwoerd.

Afin que cette œuvre de médiation soit accessible à tous, chacun est invité à contribuer selon ses moyens contribution libre (minimum conseillé 12 €). Places limitée, il est conseillé de réserver sur ensemble-cristofori.com

Introduction à cette œuvre Les Sept dernières paroles du Christ en croix

Composée en 1787, pour cathédrale de Cadix, l’œuvre se déploie comme une vaste méditation musicale. Chaque mouvement correspond à une parole prononcée par le Christ sur la croix, invitant l’auditeur à un temps de silence, de recueillement et d’écoute intérieure.

Interprétée en version pour pianoforte, la composition révèle une intimité rare et une profonde intensité spirituelle, dans une proximité directe entre musicien et public.

