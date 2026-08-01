Les sept Dormants, et après ? , exposition de Jean-Paul LONGIN. Laizy

Informations pratiques

Laizy

Les sept Dormants, et après ? , exposition de Jean-Paul LONGIN.

Moulin de Chazeu Laizy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22 2026-08-24 2026-08-29

L’exposition s’articule autour d’une œuvre maîtresse du peintre intitulée Les sept dormants .

Vous y trouverez un ensemble de peintures en dialogue avec cette œuvre et des créations récentes.

Histoire de l’œuvre curieuse destinée que celle de cette œuvre de Jean-Paul Longin, appelée Stèle , exposée pour la première fois en 2012 dans la chapelle Saint-Sulpice de Villerest dans la Loire. Née en partie dans la poussière d’un chantier de déménagement au début des années 2000, elle est assemblée à un moment indéterminé. Totalement oubliée, elle réapparaît, en piteux état, parmi d’autres œuvres, lorsque l’artiste s’installe en Morvan. Nettoyée, restaurée, Stèle entame une nouvelle vie en 2021 à l’Étable, au Bas du Riaux, lieu d’exposition de l’artiste.

La légende des Sept dormants on la doit à Grégoire de Tours au VIe siècle. Il s’agit de l’histoire de sept frères qui sont persécutés pour leur croyance chrétienne par l’Empereur Dèce (249-251) et se réfugient dans une grotte. L’empereur fait boucher l’entrée de celle-ci. des années plus tard, sous l’empereur chrétien Théodose (379-395), les sept frères sont découverts et se réveillent dans un monde chrétien. Fêtés, ils refusent cependant la gloire terrestre et se rendorment pour l’éternité.

Jean-Paul LONGIN

Cheminement

Peintre dès le début des années 1960, Jean-Paul Longin s’est également consacré à la sérigraphie par la suite. Il approche le volume à la fin des années 1980 dans le but de faire jouer la couleur dans l’espace. Il explore les dimensions spirituelles de l’art et s’interroge sur l’abstraction et la figuration, la matière et l’esprit, le sens de la Croix et de l’humain. Ses recherches, qui utilisent de plus en plus matière, couleur, espace, portent alors essentiellement sur la méditation, le silence et la lumière, autant de tentatives pour rendre présent ce qui peut être l’Esprit. Dans ce cheminement, la Figure fait son apparition au sein de l’abstraction pour devenir de plus en plus prégnante. .

Moulin de Chazeu Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 39 64 67

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English :

L’événement Les sept Dormants, et après ? , exposition de Jean-Paul LONGIN. Laizy a été mis à jour le 2026-08-13 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)