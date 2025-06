Les Sermons de Marcel Pagnol D81 Montée de Frigolet Tarascon 22 juin 2025 16:00

Bouches-du-Rhône

Les Sermons de Marcel Pagnol Dimanche 22 juin 2025 le dimanche de 16h à 18h. D81 Montée de Frigolet Abbaye Saint Michel de Frigolet Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-22 16:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

Date(s) :

2025-06-22

L’Abbaye de Saint Michel de Frigolet servira d’écrin à une lecture évènement qui se déroulera dans l’église Saint Michel dimanche 22 juin à 16h ! Jean Paul Lucet prêtera sa voix au texte de Norbert Calmels « Les Sermons de Marcel Pagnol » publiés en 1967 !

L’homme de théâtre et comédien français reconnu Jean-Paul Lucet présente son spectacle sur les Sermons de Pagnol . Quand on sait que Marcel Pagnol est venu tourner au sein du monastère en 1954, y passant de longues semaines, la soirée promet déjà beaucoup ! L’acteur Jean-Paul Lucet nous fait redécouvrir la verve et la couleur des sermons de Pagnol, en les replaçant dans la lignée des grands orateurs tels que Bossuet, Lacordaire, Massillon ! Pagnol, comme Camus, Bernanos, Zola, dès qu’il peut planter un curé dans ses œuvres, il te lui fiche un de ces sermons qu’on ferait vingt kilomètres à pied pour venir l’entendre ! a dit un jour Robert Morel ! Né à Lyon en 1940, Jean-Paul Lucet s’est formé au conservatoire national supérieur d’art dramatique de Lyon et réside aujourd’hui à Saint-Rémy de Provence. Rappelons que Norbert Calmels, élu en 1962 abbé général de l’Ordre des Prémontrés, était ami de Marcel Pagnol dont il célébra la messe lors de ses funérailles. Les Sermons sont tirés de La femme du boulanger, Manon des sources, L’élixir du Révérend Père Gaucher, Les trois messes basses, Le curé de Cucugnan … Un spectacle à ne pas manquer ! .

D81 Montée de Frigolet Abbaye Saint Michel de Frigolet

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 70 07

English :

The Abbey of Saint Michel de Frigolet will be the setting for an eventful reading in the church of Saint Michel on Sunday June 22 at 4pm! Jean Paul Lucet will lend his voice to Norbert Calmels’ text « Les Sermons de Marcel Pagnol » published in 1967!

German :

Die Abtei von Saint Michel de Frigolet dient als Kulisse für eine Lesung, die in der Kirche Saint Michel am Sonntag, den 22. Juni um 16 Uhr stattfinden wird! Jean Paul Lucet wird dem Text von Norbert Calmels « Les Sermons de Marcel Pagnol », der 1967 veröffentlicht wurde, seine Stimme leihen!

Italiano :

L’Abbazia di Saint Michel de Frigolet sarà lo scenario di una lettura speciale nella chiesa di Saint Michel domenica 22 giugno alle 16.00! Jean Paul Lucet presterà la sua voce al testo di Norbert Calmels « Les Sermons de Marcel Pagnol », pubblicato nel 1967!

Espanol :

La abadía de Saint Michel de Frigolet será el escenario de una lectura especial en la iglesia de Saint Michel el domingo 22 de junio a las 16:00 horas Jean Paul Lucet prestará su voz al texto de Norbert Calmels « Les Sermons de Marcel Pagnol » publicado en 1967

L’événement Les Sermons de Marcel Pagnol Tarascon a été mis à jour le 2025-06-17 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)