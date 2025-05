Les Serres de la Platière portes ouvertes – Les Serres de La Platière Arbois, 9 mai 2025 09:00, Arbois.

Jura

Envie de (re)découvrir notre univers ?

À l’occasion de nos portes ouvertes, nous vous accueillons pour un moment convivial et chaleureux, avec des conseils personnalisés, des découvertes produits et de belles surprises !

Au programme

Jeu concours spécial Portes Ouvertes 1 bon d’achat de 100€ à gagner chaque jour (tirage sur place à 18h) !

Des promotions exclusives sur les arbres fruitiers

Découverte de nos nouveautés et de nos gammes phares plantes de saison, légumes (tomates, courgettes, concombres…), et pépinières, avec une attention toute particulière portée à nos géraniums et nos tomates.

Échanges avec notre équipe Venez discuter avec nous de vos projets de jardinage et obtenir des conseils adaptés à vos besoins.

Entrée libre Venez seul·e, entre amis ou en famille pour passer un bon moment ! .

Les Serres de La Platière 10 Rue du Souvenir Français

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 08 61 laplatiere@bailly-emmanuel.com

