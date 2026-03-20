LES SERRES MUNICIPALES OUVRENT LEURS PORTES SERRES MUNICIPALES DE TOULOUSE Toulouse

LES SERRES MUNICIPALES OUVRENT LEURS PORTES

SERRES MUNICIPALES DE TOULOUSE 19 Boulevard de la Marne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Pénétrez au coeur des serres municipales, pour une visite inédite ! Lieu insolite et enchanteur, elles vous ouvrent exceptionnellement leurs portes pendant 2 jours pour découvrir les coulisses de la production végétale de la Ville.

La collectivité produit environ 300 000 plantes annuelles et bisannuelles vivaces, légumes, chrysanthèmes, arbres fruitiers, arbustes et jeunes plants d’arbres. Par ailleurs les serres municipales conservent une collection de violettes de Toulouse horticole et produit tous les ans environ 2000 jeunes plantes de Toulouse.

Au fil de la visite dans ce jardin fleuri de deux hectares au cœur de la ville, vous pourrez contempler la beauté de l’architecture métallique des serres historiques, découvrir les dix compositions florales de la collection estivale dont une sélection de plantes vivaces résistantes à la sécheresse, bénéficier d’astuces et de démonstrations de professionnels horticulteurs, jardiniers, fleuristes, élagueurs et paysagistes sont présents pour vous conseiller. Puis profiter aux ateliers, animations ou jeux gratuits.

Ceux qui le souhaitent peuvent repartir avec de jeunes plants, offerts par la Collectivité.

En suivant le Canal du Midi le long du Boulevard de la Marne, à l’entrée des serres, vous aurez également l’occasion de découvrir différents stands de commerçants pépiniéristes pour un marché aux fleurs et plants maraîchers. .

SERRES MUNICIPALES DE TOULOUSE 19 Boulevard de la Marne Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 28 84

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English :

Enter the heart of the municipal greenhouses, for a unique visit! An unusual and enchanting place, the greenhouses are exceptionally opening their doors for 2 days, giving you a behind-the-scenes look at the city’s plant production.

L’événement LES SERRES MUNICIPALES OUVRENT LEURS PORTES Toulouse a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE