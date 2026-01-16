Les Servals vs Montpellier Complexe Sportif des Cézeaux Aubière
Les Servals vs Montpellier Complexe Sportif des Cézeaux Aubière samedi 14 février 2026.
Les Servals vs Montpellier
Complexe Sportif des Cézeaux 46 rue Pasteur Aubière Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Rendez-vous au Complexe Sportif des Cézeaux pour le prochain match à domicile des Servals !
.
Complexe Sportif des Cézeaux 46 rue Pasteur Aubière 63170 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
See you at the Complexe Sportif des Cézeaux for the Servals’ next home match!
L’événement Les Servals vs Montpellier Aubière a été mis à jour le 2026-01-16 par Clermont Auvergne Volcans