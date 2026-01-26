Les shériff + Not Scientists CafeMusic Mont-de-Marsan

Les shériff + Not Scientists

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-03

C’ÉTAIT DIT. C’ÉTAIT ÉCRIT. C’ÉTAIT LA FIN. Il fallait Se faire une raison. Les Sheriff avaient explosé Sous le soleil de plomb italien, lors d’une tournée de squats mal famés et bouges sordides, loin des feux de la rampe qu’on leur réservait dans l’Hexagone. Le vingt et unième siècle était encore une chimère et le nom des Sheriff figurait désormais sur la longue liste des groupes qu’on aime et qu’on ne reverrait plus.

Mais, comme dans les meilleures sagas, le clap de fin n’en était pas un. Un concert inattendu devant 7 000 personnes à Montpellier avait remis le feu aux poudres sans que personne n’y pense vraiment, n’était-ce pas un concert d’adieu ? Avaient suivi un triple album live et un DVD. Un testament, vraiment ? Non, car en garçons bien élevés, Les Sheriff décidaient bientôt d’écrire une dernière page en allant saluer leurs fans de France et d’ailleurs. Un concert par région, hi .

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les shériff + Not Scientists

L’événement Les shériff + Not Scientists Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Mont-de-Marsan