Les Shirley • Lying Dawn SUPERSONIC Paris lundi 20 octobre 2025.

LES SHIRLEY (22h00)

(Punk rock – Montréal, CAN)

Les Shirley est un trio rock féminin explosif formé à Montréal en 2019. Raphaëlle Chouinard (chant, guitare), Lisandre Bourdages (batterie) et Sarah Dion (basse) se sont réunies autour d’une envie commune : créer la musique qu’elles ont toujours voulu entendre dans leur playlist de vie, nourrie par leur amitié unique. Leur style musical redéfinit le genre en reliant les points entre le grunge des années 90, la culture punk rock des années 2000 et les mélodies pop entraînantes, avec des influences allant de Paramore à Céline Dion. Juste la bonne dose de nostalgie mélangée à une bouffée d’air frais, quelque chose qui se démarque vraiment. Les filles sont des musiciennes solides, douées pour les mélodies enflammées et les riffs explosifs.

Multipliant rapidement les concerts et les festivals (plus de 200 depuis 2019), les filles ont partagé la scène avec de nombreux grands noms tels que NOFX, Weezer, Sublime et ont été la première partie de groupes comme Foo Fighters (à la demande du groupe !), Simple Plan, Billy Talent, The Beaches et Avril Lavigne. Elles se sont rapidement lancées dans de nombreuses tournées européennes en Allemagne, en France, au Danemark et en Suède. Depuis, les radios de tout le Canada et d’ailleurs diffusent leurs morceaux et leur public ne cesse de s’agrandir et de devenir plus enthousiaste. En 2025, le groupe a assuré la première partie de Jimmy Eat World lors de 5 concerts en Irlande, au Royaume-Uni, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne, et a joué dans des festivals prestigieux tels que le Fusion Festival et le plus grand festival Umsonst & Draußen en Allemagne, à Würzburg.

https://shirleytheband.bandcamp.com/music

https://youtu.be/49JpRHFHbWY?si=MiBU56uJQS2vAghC

LYING DAWN (20h00)

(Grunge metal – Paris, FR)

Lying Dawn est un groupe de metal alternatif parisien fondé en 2019.

Leurs compositions progressives sont ancrées dans un style entre grunge et metal moderne mais peuvent s’aventurer parfois jusqu’en en terrain folk. Une véritable dualité s’en dégage : des guitares hypnotisantes guidées par des chœurs aux allures de chuchotements lointains se heurtent à un mur de distorsion et à une puissante voix rauque.

Après une pause de 2 ans, ce nouveau line-up revient sur scène plus déterminé que jamais à transmettre son énergie débordante.

Leur premier album sortira le 12 décembre, le titre « Does He Remember » un single accompagné d’un clip animé est déjà paru et des captations live seront publiées fin 2025 / début 2026.

Les 3 influences : Alice In Chains, Tool, Mastodon

https://www.youtube.com/watch?v=das5GpjsxoU…

https://www.youtube.com/@Lying_Dawn

Lundi 20 Octobre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Paramore, Green Day & Fidlar

Le lundi 20 octobre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo