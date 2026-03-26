Les Siècles, Bertrand Chamayou Opéra de Reims Reims

Les Siècles, Bertrand Chamayou

Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Tout public

Un orchestre incomparable, largement plébiscité par le public rémois la saison dernière.

Un chef passionnant.

Un pianiste exceptionnel.

Un programme excitant.

Des œuvres incontournables.

La soirée s’annonce électrisante.

Jakob Lehmann, jeune chef Berlinois, promis à un bel avenir, dirige ce programme Wagner-Liszt qui donne à entendre les plus belles pages symphoniques du chantre de Bayreuth. La conception musicale du chef, remarqué pour sa grande rigueur stylistique et son approche musicale historiquement informée , se marie particulièrement bien aux Siècles, qui jouent ce programme sur instruments allemands de 1850.

Bertrand Chamayou, soliste international et l’un des plus grands représentants du piano français actuel, interprète les deux concertos pour piano de Liszt. Entendre Chamayou, c’est de la joie, du plaisir musical intense, l’assurance d’un moment inoubliable et spécialement ce soir dans ces deux chefs-d’œuvre redoutables de virtuosité, deux pièces majeures du répertoire pianistique qui sont au cœur d’un concert immanquable. .

Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Les Siècles, Bertrand Chamayou

L’événement Les Siècles, Bertrand Chamayou Reims a été mis à jour le 2026-03-26 par Reims Tourisme & Congrès