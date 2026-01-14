LES SIÈCLES CONCERT LECTURE WAGNER DU CÔTÉ DE CHEZ PROUST Soissons

LES SIÈCLES CONCERT LECTURE WAGNER DU CÔTÉ DE CHEZ PROUST

Parc Gouraud, 9, allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 19:00:00

fin : 2026-03-31 20:30:00

Date(s) :

2026-03-31

Un programme inédit où l’œuvre de Wagner s’affirme comme l’un des principaux reflets musicaux de la recherche du temps perdu. De Tristan à Parsifal, tous les thèmes insistants et fugaces qui ont nourri l’imaginaire de Marcel Proust et convaincu son Narrateur d’y trouver les vérités les plus hautes .

Les merveilleux textes wagnériens du roman mis en perspective par Didier Sandre, alternant avec les épisodes symphoniques les ayant suscités, dont l’harmonie nous permet de connaître cette essence qualitative des sensations d’un autre .

Parc Gouraud, 9, allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

English :

An original program in which Wagner?s work stands out as one of the main musical reflections of the search for lost time. From Tristan to Parsifal, all the insistent and fleeting themes that fed Marcel Proust?s imagination and convinced his Narrator to find the highest truths in them.

Didier Sandre’s wonderful Wagnerian texts from the novel, alternating with the symphonic episodes that gave rise to them, whose harmony allows us to know the qualitative essence of another’s sensations .

