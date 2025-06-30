DRAG ME TO THE TOBOGGLAM – LE TOBOGGAN Decines Charpieu

DRAG ME TO THE TOBOGGLAM – LE TOBOGGAN Decines Charpieu samedi 15 novembre 2025.

DRAG ME TO THE TOBOGGLAM Début : 2025-11-15 à 20:30. Tarif : – euros.

Drag me to the TobogglamSoirée cabaret drag showUne grande célébration où l’art du drag brille de mille feux !La flamboyante Meredith von Piaf, accompagnée de son acolyte Brad l’Empaleur, tout droit descendu des monts pointus de sa sanglante Transylvanie natale, ont l’immense plaisir et l’insigne honneur de vous convier à une soirée de tous les superlatifs, une ode extraordinaire à l’extravagance dont l’exquise excentricité vous laissera pantois : la 1re édition de Drag me to the Tobogglam ! Un nom qui, tout juste annoncé, à peine prononcé, se répand comme une traînée de poudre pailletée, enjambe le prêchi-prêcha et fait voler en éclats le glacis consensuel qui musèle notre liberté d’être soi. Sous les projecteurs du vaste hall du Toboggan, tout vibrant d’énergie et de rires, trois drag queens et trois drag kings enchaîneront performances électrisantes, numéros extravagants et moments interactifs. La soirée sera ponctuée de surprises festives destinées à vous faire tremper le bout des orteils (ou plonger en immersion – pour les plus téméraires) dans l’univers fantasque du drag. Pour terminer la soirée en beauté, Meredith, Brad et leur joyeuse clique vous inviteront à les rejoindre sur le dancefloor pour prolonger la magie jusqu’à l’heure des citrouilles. Alors, préparez vos perruques, aiguisez vos talons et venez vivre une nuit où le glamour et la fête sont rois – et reines !

LE TOBOGGAN 14 AV JEAN MACÉ 69150 Decines Charpieu 69