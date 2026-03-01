LES SIESTES À L’ISDAT #2 ISDAT Toulouse

LES SIESTES À L’ISDAT #2

ISDAT 5 Quai de la Daurade Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Les Siestes, en collaboration avec la radio étudiante R E V, occupent la cour d’honneur de l’isdaT pour une seconde rencontre !

Au programme de cette soirée une programmation musicale cartoonesque & bubblegum proposée

et une émission live de R E V, imaginée et réalisée par les étudiants.

Michele Bry, derrière des vignettes pastel peuplées de lapins, de donuts et de latte, se cachent de minuscules chansons de twee pop. Une pop hautement concentrée, à ne pas confondre avec l’hyperpop, mais plutôt comparable à un tube de lait concentré un objet de rétromanie familier, d’une douceur extrême à l’intérieur.

lülü collectionne et partage un panel de styles éclectiques toujours 100 % fun, généralement rassemblés sous le spectre fourre-tout de la bass music*. *Expect anything and everything between UK bass, spaceship house, dubstep de marécage, breakbeat cartoonesque, bassline goofy, trip-hop nostalgique, saupoudrée de pop bubblegum, références internet et scintillements magiques.

R E V, la radio étudiante de l’isdaT, propose une émission live qui accueille plusieurs projets sonores d’étudiants, dans le cadre du cours proposé par Samuel Aden, Lionel Delteil et Aude Van Wyller. En marge de l’événement, des projets de recherche en signalétique, scénographie et dispositifs de diffusion sans fil seront présentés. 9 .

ISDAT 5 Quai de la Daurade Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@isdat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Siestes, in collaboration with student radio station R E V, occupy the courtyard of the isdaT for a second meeting!

L’événement LES SIESTES À L’ISDAT #2 Toulouse a été mis à jour le 2026-03-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE