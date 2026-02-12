LES SIESTES & LES VIDÉOPHAGES FÊTENT LEURS 25 ANS À LA GRAVE CHAPELLE DE LA GRAVE Toulouse

LES SIESTES & LES VIDÉOPHAGES FÊTENT LEURS 25 ANS À LA GRAVE

CHAPELLE DE LA GRAVE 23 Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Les Siestes & Les Vidéophages proposent une soirée de célébration mêlant concert, projections de courts-métrages et installations audiovisuelles. Un événement organisé à l’occasion des 25 ans des festivals Les Siestes Électroniques et Faites de l’Image.

Créateurs de dispositifs visuels insolites, les Vidéophages illuminent la chapelle de La Grave avec des projections artistiques à découvrir de 19h à minuit, à l’intérieur comme sur les façades du lieu. Des poissons rouges interpellent les passants sur les murs extérieurs tandis que des sirènes nagent sous le dôme. Pour l’occasion, plusieurs installations audiovisuelles emblématiques prennent place dans la chapelle L’Aparté, dispositif cinématographique immersif et poétique reconnaissable à sa baignoire et sa fenêtre, l’installation participative en miroir Zébrez-vous, La petite cage et son éléphant volant, ainsi que Les lanternes animées de Christophe Jacquemart, qui prennent vie grâce à des boucles visuelles composées de fragments de vies filmées en Super 8. Autant de dispositifs ludiques qui questionnent le format de projection et la place du spectateur.

À 20h, au cœur du dôme, place à une performance-concert proposée par Les Siestes avec Amelia Tabeï une excursion sonore guidée par le seul souffle du saxophoniste alto Yohan Dumas.

De 21h30 à minuit, deux projections de courts-métrages sont proposées au casque, avec une sélection faite de belles rencontres et de grands classiques des Vidéophages.

Bon à savoir

– Buvette et restauration sur place

– Participation libre mais nécessaire .

+33 5 67 00 11 52 communication@lesvideophages.org

English :

Les Siestes & Les Vidéophages offer an evening of celebration, combining concerts, short-film screenings and audiovisual installations. An event organized to mark the 25th anniversaries of the Les Siestes Électroniques and Faites de l?Image festivals.

