Les Siestes Teriaki Route de Changé Yvré-l’Évêque 22 août 2025 07:00

Sarthe

Les Siestes Teriaki Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-22

Ce Festival de musiques indépendantes et scénographiées revient le temps d’un weekend à l’Abbaye Royale de l’Épau. Laissez-vous tenter par cette expérience sonore et visuelle qui se déroule dans le parc de l’abbaye. Concerts, installations, arts numériques vous aident à savourer la fin de l’été.

Cet événement est organisé par le Département de la Sarthe, l’Association Tériaki et l’Abbaye Royale de l’Épau.

BAR & RESTAURATION

Bar sur place par le Teriaki Crew. CB acceptée

Restauration par SUZY COOK et LA FABRIQUE À GOURMANDISES

Week-end gratuit

Plus d’infos sur epau.sarthe.fr ou sur siestesteriaki.com .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau

Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Siestes Teriaki Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2025-06-17 par CDT72