Les signatures animales Wissembourg

Wissembourg Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-14

2025-12-14

L’hiver approche. La nature semble vide et pourtant de nombreux signes nous informent que les animaux ne sont pas tous entrés en hibernation ou partis en migration. Découvrir les indices de présence en observant, écoutant, en relevant les traces laissées par la faune sauvage et en essayant d’identifier leurs auteurs, tels sont les objectifs de cette sortie. L’intervenant vous révélera par ailleurs le rôle et les enjeux liés à la sanctuarisation des sites découverts. 0 .

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

English :

The aim of this outing is to discover signs of wildlife presence by observing, listening, noting traces left by wild animals and trying to identify their authors.

German :

Die Ziele dieses Ausflugs sind die Entdeckung der Spuren von Wildtieren durch Beobachten, Zuhören, Aufzeichnen und Identifizieren der Täter.

Italiano :

L’obiettivo di questa uscita è scoprire i segni della presenza della fauna selvatica osservando, ascoltando e annotando le tracce lasciate dagli animali selvatici e cercando di identificarne gli autori.

Espanol :

El objetivo de esta salida es descubrir indicios de la presencia de fauna salvaje observando, escuchando y anotando las huellas que dejan los animales salvajes e intentando identificar a los autores.

