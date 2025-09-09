Les signes dans le sable – Manuel Adnot avec Aria Voce L’Auditorium Rezé

Les signes dans le sable – Manuel Adnot avec Aria Voce L’Auditorium Rezé mardi 16 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-16 20:00 – 21:30

Gratuit : non 8€ à 18€

Pour ce premier rendez-vous à Rezé, il présente un recueil d’œuvres chorales orchestrées sur des textes de Régis Langlais. Les voix de l’ensemble vocal Aria Voce, sous la direction d’Etienne Ferchaud, y sont enveloppées de la synthèse sonore de Laurent Hilairet, du souffle d’Erwan Salmon et des cycles de Fabrice L’Houtellier. Laissez-vous bercer.

L’Auditorium Rezé 44400

https://billetterie.lasoufflerie.org/agenda/177-les-signes-dans-le-sable