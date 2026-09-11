Informations pratiques

Saintes

Les signes de l’invisible

9 Rue Carnot Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Exposition de photographies de Michelle Audo, présentant des présences lumineuses dans des lieux variés comme des églises, musées, palais, ruines et sites naturels.

Cette exposition invite à porter un regard nouveau sur l’invisible.

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9 Rue Carnot Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 82 20 04

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English :

A photography exhibition by Michelle Audo, featuring luminous presences in various settings such as churches, museums, palaces, ruins, and natural sites.

This exhibition invites viewers to take a fresh look at the invisible.

L’événement Les signes de l’invisible Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge