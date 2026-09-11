Les signes de l’invisible Saintes
samedi 3 octobre 2026 · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Les signes de l’invisible
9 Rue Carnot Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Exposition de photographies de Michelle Audo, présentant des présences lumineuses dans des lieux variés comme des églises, musées, palais, ruines et sites naturels.
Cette exposition invite à porter un regard nouveau sur l’invisible.
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9 Rue Carnot Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 82 20 04
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English :
A photography exhibition by Michelle Audo, featuring luminous presences in various settings such as churches, museums, palaces, ruins, and natural sites.
This exhibition invites viewers to take a fresh look at the invisible.
L’événement Les signes de l’invisible Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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