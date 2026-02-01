Les signés peignés greek underground rembetiko songs Nilvange

Les signés peignés greek underground rembetiko songs

En Grèce, une musique unique a été créée le rembetiko. Les chansons parlent d’amour et de souffrance, de prison et de drogue Rembetiko est la musique de l’underground grec.

Ce genre musical puise son inspiration dans les conventions musicales grecques, turques, roms et juives, produisant un son tout à fait unique.

Le rebetiko, autrefois musique underground, est désormais largement répandu.

Les chansons rebetiko contiennent des références inestimables aux coutumes, pratiques et traditions d’un mode de vie particulier qui impliquait rébellion, expression artistique, amour et souvent crime.

Le rebetiko est né dans les fumeries de haschisch des villes portuaires comme le Pirée, où musiciens et adeptes du mouvement se réunissaient et chantaient les circonstances de leur vie quotidienne.

Les Signés Peignés reviennent sur la scène pour présenter avec passion une soirée de musique populaire grecque ! Soyez là !Tout public

