Les signés peignés Greek Underground Rembetiko Songs SARL LE GUEULARD Nilvange

Elsa Charalambous chant / Giorgos Saltras guitare / Spyros Theodorou Accordéon / Kosmas Sidiropoulos bouzouki En Grèce, une musique unique a été créée : le rembetiko.

Ce genre musical puise son inspiration dans les conventions musicales grecques, turques, roms et juives, produisant un son tout à fait unique.

Le rebetiko, autrefois musique underground, est désormais largement répandu.

Les chansons rebetiko contiennent des références inestimables aux coutumes, pratiques et traditions d’un mode de vie particulier qui impliquait rébellion, expression artistique, amour et souvent crime.

Le rebetiko est né dans les fumeries de haschisch des villes portuaires comme le Pirée, où musiciens et adeptes du mouvement se réunissaient et chantaient les circonstances de leur vie quotidienne.

Alors qu’elles étaient autrefois cantonnées à la clandestinité, les chansons Rebetiko font désormais partie intégrante du répertoire de presque toutes les occasions sociales impliquant musique et danse en Grèce.

En réalité, nombre d’expressions argotiques actuelles proviennent directement du rebetiko. Bien que ce genre musical underground ait commencé à se développer il y a plus d’un siècle, les jeunes d’aujourd’hui continuent de l’écouter.

Les Signés Peignés reviennent sur la scène du Le Gueulard pour présenter avec passion une soirée de musique populaire grecque ! Soyez là !

SARL LE GUEULARD 14 RUE CLEMENCEAU 57240 NILVANGE Nilvange 57240 Moselle



