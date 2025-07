Les SILENCIEUSES (récit d’un voyage) une pièce de théatre de Nicolas RACCAH et Frédérique AÏT-TOUATI Chez Paulette Réauville

Les SILENCIEUSES (récit d’un voyage) une pièce de théatre de Nicolas RACCAH et Frédérique AÏT-TOUATI Chez Paulette Réauville samedi 9 août 2025.

Chez Paulette 30 route d’Allan Réauville Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : Samedi 2025-08-09 18:00:00

Au début, il y a cette envie de chercher ce que les femmes de la Renaissance ont pu dire au sujet de leur corps et de leur plaisir.

Chez Paulette 30 route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 95 associationdubourg@gmail.com

English :

At the outset, I wanted to find out what Renaissance women had to say about their bodies and pleasure.

German :

Am Anfang steht der Wunsch, zu erforschen, was die Frauen der Renaissance über ihren Körper und ihre Lust gesagt haben könnten.

Italiano :

All’inizio c’era il desiderio di scoprire cosa le donne del Rinascimento avevano da dire sul loro corpo e sul loro piacere.

Espanol :

Al principio, había un deseo de averiguar qué tenían que decir las mujeres del Renacimiento sobre sus cuerpos y su placer.

