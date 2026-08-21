les silex de Volgu, Salle des fêtes rue du pigeonier 71160 Rigny sur Arroux, Rigny-sur-Arroux

Informations pratiques

les silex de Volgu Dimanche 20 septembre, 14h30 Salle des fêtes Saône-et-Loire

limité à 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

En complément de la conférence sera projeté un court métrage sur la taille du silex qui permettra de se rendre compte de l’adresse du tailleur de ces lames. Des moulages de ces feuilles de laurier seront également présentés.

Salle des fêtes Rue du Pigeonnier, 71160 Rigny-sur-Arroux Rigny-sur-Arroux 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 62 65 52 28 https://www.facebook.com/profile.php/?id=100073750926615 Des lames de silex ont été découvertes dans le village de Rigny/Arroux, au lieu dit Volgu, en 1874 lors du creusement d’un canal nommé Rigole de l’Arroux.

Elles ont été façonnées il y a environ 25 000 ans. D’une finesse exceptionnelle, elles témoignent du remarquable savoir-faire des hommes du Paléolithique récent.

Elles sont éxposées au musée Vivant Denon de Chalon sur Saone ainsi qu’au musée d’histoire naturelle de Londres.

Que nous révèlent aujourd’hui les recherches sur la cache de Volgu ? C’est ce que nous expliquera Raphaël Angevin, archéologue et préhistorien. présence de parking

En complément de la conférence sera projeté un court métrage sur la taille du silex qui permettra de se rendre compte de l’adresse du tailleur de ces lames. Des moulages de ces feuilles de laurier…

©Véronique Villedey