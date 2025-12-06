Les Singes Compagnie Bitonio Maison Pour Tous Jean-Moulin Le Mans

Les Singes Compagnie Bitonio

Maison Pour Tous Jean-Moulin 23 Rue Robert Collet Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Dans le cadre de Le Mans Fête Noël dans les Quartiers | Genre Spectacle de marionnettes | Dès 3 ans | Résumé du spectacle Un singe a disparu. Comment le retrouver quand personne n’a rien vu ni entendu et que tout le monde préfère se taire ?

L’histoire s’ouvre sur une forêt tropicale luxuriante, la brume au-dessus du ruisseau, fumerolles et chants d’oiseaux… Nous y sommes, partons à la rencontre des grands singes ! |

Samedi6 décembre. 2 séances à 14h et 17h (35 min). Lieu du spectacle Maison pour tous Jean-Moulin. Réservations obligatoires au 02 43 47 48 64 (possible à partir du 17 novembre). .

Maison Pour Tous Jean-Moulin 23 Rue Robert Collet Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 48 64

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Singes Compagnie Bitonio Le Mans a été mis à jour le 2025-11-17 par CDT72