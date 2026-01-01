Les Singulier·es 2026 Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Ces oscillations entre les arts et les disciplines ne sont pas des hésitations mais bien l’expression du désir d’être au plus près des réflexions et des enjeux de l’époque que les artistes entendent déployer sur scène.

10e édition | Pendant un mois, le festival Les Singulier·es poursuit l’utopie d’un festival ouvert et éclectique, comme un concentré des projets portés par le CENTQUATRE-PARIS, où théâtre, danse, musique et vidéo se jouent des frontières pour ouvrir des espaces de réflexion et de rêverie.

Du jeudi 29 janvier 2026 au samedi 21 février 2026 :

payant Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

