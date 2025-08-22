Les Sittelles en Scène Concert de Sista’Flow Montfort-le-Gesnois
Les Sittelles en Scène Concert de Sista’Flow Montfort-le-Gesnois vendredi 22 août 2025.
Les Sittelles en Scène Concert de Sista’Flow
Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois Sarthe
Tarif : – –
Date : 

Début : 2025-08-22 19:00:00

fin : 2025-08-22
Début : 2025-08-22 19:00:00
fin : 2025-08-22
Date(s) :
2025-08-22
Retrouvez le groupe Sista’Flow, un trio 100 % féminin. Un moment festif et convivial en perspective, ouvert à toutes et tous !
Buvette et restauration sur place.
Gratuit. .
Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 54 80 40
