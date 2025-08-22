Les Sittelles en Scène Concert de Sista’Flow Montfort-le-Gesnois

Les Sittelles en Scène Concert de Sista'Flow

Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois Sarthe

2025-08-22 19:00:00

2025-08-22

2025-08-22

Retrouvez le groupe Sista’Flow, un trio 100 % féminin. Un moment festif et convivial en perspective, ouvert à toutes et tous !

Buvette et restauration sur place.

Gratuit. .

Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 54 80 40

