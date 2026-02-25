Les soeurs Bienaimé Châteauroux

Les soeurs Bienaimé

14 Rue Paul-Louis Courier Châteauroux Indre

Tarif : 10 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-03-15

Début : Dimanche 2026-03-15 17:00:00

fin : 2026-03-15 18:30:00

Date(s) :

2026-03-15

La Troupe du Rhinocéros Blanc vous donne rendez-vous le dimanche 15 mars à 17h à la Chapelle des Rédemptoristes à Châteauroux pour découvrir sa nouvelle production Les sœurs Bienaimé , une pièce de Brigitte BUC mise en scène par Emeline DUVAL.

Michèle et sa sœur Pascale ne partagent presque plus rien depuis vingt-cinq ans. Lorsque Pascale quitte sa vie parisienne sans prévenir pour s’installer dans la bergerie de leur enfance, Michèle se retrouve brusquement confrontée à ses vieux démons. Rien ne va dans l’histoire que raconte sa sœur, elle prend alors conscience que la folie héréditaire des femmes de la famille ne l’a peut-être pas épargnée. Et avec les souvenirs parfois tendres, parfois cruels les vieilles rancunes aussi refont surface…

En compagnie de Rémi, un ami d’enfance, les deux sœurs tentent de faire le premier pas sur le chemin sinueux de la réconciliation. Mais il n’est pas facile de faire famille à nouveau quand tout nous sépare. 10 .

14 Rue Paul-Louis Courier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 13 59 64 71

English:

La Troupe du Rhinocéros Blanc invites you to the Chapelle des Rédemptoristes in Châteauroux on Sunday March 15 at 5pm to discover its new production Les s?urs Bienaimé , a play by Brigitte BUC directed by Emeline DUVAL.

