Les sœurs Bucci, deux enfants rescapées d’Auschwitz Mémorial de la Shoah Paris

Lorsque Tatiana et Andra sont déportées en avril 1944 depuis l’Italie à Auschwitz‑Birkenau avec leur mère et d’autres membres de leur famille, elles n’ont que six et quatre ans. Les sœurs Bucci font partie des 494 enfants âgés de moins de 14 ans encore en vie, dont 282 Juifs, lorsque l’Armée rouge pénètre dans le camp le 27 janvier 1945. Alors que la quasi-totalité des enfants juifs sont assassinés dans les chambres à gaz à l’arrivée des convois, leur survie, écrit l’historienne Laura Fontana, est « une énigme sur laquelle les chercheurs ne peuvent formuler que des hypothèses ». Depuis 20 ans, Tatiana et Andra Bucci parcourent l’Italie pour témoigner dans les écoles.

En présence d’Andra et Tatiana Bucci, rescapées de la Shoah.

En conversation avec Laura Fontana, historienne, correspondante pour l’Italie, Mémorial de la Shoah.

RÉSERVER

Témoignage exceptionnel – Cycle « Autour du 27 janvier. 81e anniversaire de la « libération » d’Auschwitz-Birkenau »

Le dimanche 25 janvier 2026

de 14h30 à 17h00

gratuit

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

