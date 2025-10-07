Les Soeurs Hilton Theatre Firmin Gémier / La Piscine Châtenay-Malabry

Les Soeurs Hilton Theatre Firmin Gémier / La Piscine Châtenay-Malabry mardi 7 octobre 2025.

Les Soeurs Hilton 7 et 8 octobre Theatre Firmin Gémier / La Piscine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-07T20:30:00 – 2025-10-07T22:00:00

Fin : 2025-10-08T20:00:00 – 2025-10-08T21:30:00

Abandonnées par leur jeune mère car attachées par le bas de la colonne vertébrale, les siamoises Daisy et Violet Hilton vont dès leur enfance devenir des objets de foire. Intégrer une troupe va les sauver de la misère et donner un sens à leurs destinées. Formées à la musique et au chant, elles sont exhibées à Broadway puis dans le monde entier dans l’entre-deux guerres jusqu’à tourner dans le cultissime Freaks de Ted Browning.

Pour Christian Hecq et Valérie Lesort, retracer ces parcours exceptionnels permet d’interroger la différence, le handicap mais aussi l’exploitation des êtres humains. Maître des effets visuels, le duo multi-moliérisé déploie de la danse, des numéros de musique et même de la magie avec Yann Frisch. Une ambiance de troupe joyeuse et solidaire pour raconter la vie hors du commun des sœurs Hilton

Theatre Firmin Gémier / La Piscine 254 Avenue de la Division Leclerc, Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagniepointfixe@gmail.com »}]

Compagnie Point Fixe – Christian Hecq et Valérie Lesort Hecq Lesort

Fabrice Robin