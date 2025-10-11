Les Sœurs Hilton – Valérie Lesort, Christian Hecq (de la Comédie Française) Le Pin Galant Mérignac

Les Sœurs Hilton – Valérie Lesort, Christian Hecq (de la Comédie Française) Le Pin Galant Mérignac samedi 11 octobre 2025.

Les Sœurs Hilton – Valérie Lesort, Christian Hecq (de la Comédie Française) 11 et 12 octobre Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 46 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 40 € / ENFANTS ET ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-11T20:30:00 – 2025-10-11T22:00:00

Fin : 2025-10-12T16:00:00 – 2025-10-12T17:30:00

Ni une ni deux, les sœurs Hilton vues par Christian Hecq et Valérie Lesort ! Après « 20 000 lieues sous les mers » et « Le Voyage de Gulliver », le duo déjà maintes fois récompensé nous plonge dans l’univers du cirque et du cabaret. Une nouvelle création qui éclaire avec poésie la destinée hors-norme de Daisy et Violet Hilton, les fameuses sœurs siamoises.

Abandonnées par leur jeune mère car attachées par le bas de la colonne vertébrale, les siamoises vont dès leur enfance devenir des objets de foire. Intégrer une troupe va les sauver de la misère et donner un sens à leurs destinées. Formées à la musique et au chant, elles sont exhibées à Broadway puis dans le monde entier pendant l’entre-deux-guerres jusqu’à tourner dans le cultissime « Freaks » de Tod Browning.

Pour Christian Hecq et Valérie Lesort, retracer ces parcours exceptionnels permet d’interroger la différence, le handicap mais aussi l’exploitation des êtres humains. Maître des effets visuels, le duo multi-moliérisé déploie de la danse, de la comédie musicale, du théâtre d’ombres et même de la magie avec Yann Frisch.

Une ambiance de troupe joyeuse et solidaire pour raconter la vie hors du commun des sœurs Hilton.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2745 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Une nouvelle création qui éclaire avec poésie la destinée hors-norme de Daisy et Violet Hilton, les fameuses sœurs siamoises. cirque hilton

Fabrice Robin