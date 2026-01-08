LES SOINS BIEN-ÊTRE POUR TOUS Frontignan

LES SOINS BIEN-ÊTRE POUR TOUS

impasse des lavandins Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-17

Découvrez des ateliers pour activer la confiance en soi, coaching sur le poids, Yoga Danse, sophrologie, soins énergétiques, diététique, Reiki, méditation…

Prenez soin de vous et de votre entourage !Découvrez des ateliers pour activer la confiance en soi, coaching sur le poids, Yoga Danse, sophrologie, soins énergétiques, diététique, Reiki, méditation…Toutes ces séances sont en dons libres à vous de choisir, l'accès est libre sur inscriptionhttps://www.helloasso.com/associations/association-reiki-du-bassin-de-thau/evenements/soins-bien-etre-pour-tous-en-janvier-2026 .

impasse des lavandins Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 24 61 64 51 capitaltobe@gmail.com

English :

Discover workshops: to activate self-confidence, weight coaching, Yoga Dance, sophrology, energy treatments, dietetics, Reiki, meditation?

