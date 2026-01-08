LES SOINS BIEN-ÊTRE POUR TOUS Frontignan
LES SOINS BIEN-ÊTRE POUR TOUS Frontignan samedi 17 janvier 2026.
LES SOINS BIEN-ÊTRE POUR TOUS
impasse des lavandins Frontignan Hérault
Découvrez des ateliers pour activer la confiance en soi, coaching sur le poids, Yoga Danse, sophrologie, soins énergétiques, diététique, Reiki, méditation…
Prenez soin de vous et de votre entourage !

Toutes ces séances sont en dons libres à vous de choisir, l'accès est libre sur inscription
https://www.helloasso.com/associations/association-reiki-du-bassin-de-thau/evenements/soins-bien-etre-pour-tous-en-janvier-2026 .
impasse des lavandins Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 24 61 64 51 capitaltobe@gmail.com
English :
Discover workshops: to activate self-confidence, weight coaching, Yoga Dance, sophrology, energy treatments, dietetics, Reiki, meditation?
