Les soirée Ty Pouce Apéro des bénévoles et Karaoké Ty Pouce Quimperlé vendredi 16 janvier 2026.
Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé Finistère
Début : 2026-01-16 18:00:00
2026-01-16
18h Apéro des bénévoles.
Pour partager un moment convivial et parler de Ty Pouce.
20h Karaoké
Même si tu chantes faux, on veut t’entendre fort !
Buvette et petite restauration sur place. .
Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33
