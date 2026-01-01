Les soirée Ty Pouce Apéro des bénévoles et Karaoké Ty Pouce Quimperlé

Les soirée Ty Pouce Apéro des bénévoles et Karaoké

Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

18h Apéro des bénévoles.

Pour partager un moment convivial et parler de Ty Pouce.

20h Karaoké

Même si tu chantes faux, on veut t’entendre fort !

Buvette et petite restauration sur place. .

Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les soirée Ty Pouce Apéro des bénévoles et Karaoké

L’événement Les soirée Ty Pouce Apéro des bénévoles et Karaoké Quimperlé a été mis à jour le 2025-12-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS