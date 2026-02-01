Les soirée Ty Pouce Apéro Low tech et Pojection débat Ty Pouce Quimperlé
Les soirée Ty Pouce Apéro Low tech et Pojection débat Ty Pouce Quimperlé vendredi 27 février 2026.
Les soirée Ty Pouce Apéro Low tech et Pojection débat
Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27 21:00:00
Date(s) :
2026-02-27
18h Apéro Low tech
19h Projection débat Habiter sobrement
Buvette et petite restauration sur place. .
Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les soirée Ty Pouce Apéro Low tech et Pojection débat
L’événement Les soirée Ty Pouce Apéro Low tech et Pojection débat Quimperlé a été mis à jour le 2026-02-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS