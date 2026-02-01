Les soirée Ty Pouce Scène ouverte Ty Pouce Quimperlé

Les soirée Ty Pouce Scène ouverte

Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 19:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Le 3ème vendredi chaque mois. Viens jouer ou écouter de la zik.

Buvette et petite restauration sur place. .

+33 7 86 38 83 33

