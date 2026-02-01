Les soirée Ty Pouce Scène ouverte Ty Pouce Quimperlé
Les soirée Ty Pouce Scène ouverte Ty Pouce Quimperlé vendredi 20 février 2026.
Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé Finistère
Début : 2026-02-20 19:30:00
Le 3ème vendredi chaque mois. Viens jouer ou écouter de la zik.
Buvette et petite restauration sur place. .
Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33
