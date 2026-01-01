Les soirée Ty Pouce Spectacle improvisé Ty Pouce Quimperlé

Les soirée Ty Pouce Spectacle improvisé

Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé Finistère

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-09 20:00:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Avec la Compagnie Tandem.

Le 2ème week-end de chaque mois.

Buvette et petite restauration sur place. .

Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33

