Les soirée Ty Pouce Spectacle improvisé Ty Pouce Quimperlé vendredi 9 janvier 2026.
Tarif : – –
Début : 2026-01-09 20:00:00
Avec la Compagnie Tandem.
Le 2ème week-end de chaque mois.
Buvette et petite restauration sur place. .
Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33
