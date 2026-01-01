Les soirée Ty Pouce Spectacle improvisé Ty Pouce Quimperlé

Les soirée Ty Pouce Spectacle improvisé Ty Pouce Quimperlé vendredi 9 janvier 2026.

Les soirée Ty Pouce Spectacle improvisé

Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 20:00:00
fin : 2026-01-09

Date(s) :
2026-01-09

Avec la Compagnie Tandem.
Le 2ème week-end de chaque mois.
Buvette et petite restauration sur place.   .

Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les soirée Ty Pouce Spectacle improvisé

L’événement Les soirée Ty Pouce Spectacle improvisé Quimperlé a été mis à jour le 2025-12-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS