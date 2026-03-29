Les soirées 100% doc d’avril au Forum des images Forum des images Paris

Documentaire sur grand écran : Réparer les sociétés

• La Commission de la vérité de André Van In

Jeudi 02 avril à 18h

Avant 1994, l’Afrique du Sud n’avait jamais connu la démocratie ; il lui a donc fallu inventer son propre modèle. Ce fut la tâche du nouveau gouvernement et celle de tou·tes les Sud-Africain·es. Pour atteindre cet objectif, il fallait d’abord que les communautés du pays, profondément meurtries et divisées par l’ apartheid, se réconcilient. Une des premières décisions de Nelson Mandela a été d’instituer la « Commission de la vérité et de la réconciliation », la réconciliation ne pouvant avoir lieu sans que le passé ait été jugé, « soigné », exorcisé.

• Avant-première : Loin de moi la colère de Joël Akafou

Jeudi 02 avril à 21h



À Ziglo, un village de l’Ouest de la Côte d’Ivoire, Josiane a perdu plusieurs membres de sa famille dans la crise post-électorale de 2011. Aujourd’hui, la paix a encore de la peine à s’imposer dans les esprits, mais Josiane veut tout faire pour que sa commune retrouve le vivre ensemble qu’elle a connu quand elle était petite.

100% doc – Jane Austen Forever

En avril, la programmation 100% doc s’accorde à la thématique Jane Austen Forever (26 mars → 26 avril).

• Orlando, ma biographie politique de Paul B. Preciado

Jeudi 9 avril à 18h30

En 1928, Virginia Woolf écrit Orlando, le premier roman dans lequel le personnage principal change de sexe au milieu de l’histoire. Un siècle plus tard l’écrivain et activiste Paul B. Preciado décide d’envoyer une lettre cinématographique à l’autrice : son Orlando est sorti de sa fiction et vit une vie qu’elle n’aurait jamais pu imaginer.

Suivi de Orlando de Sally Potter à 20h45

• Beyond Clueless de Charlie Lyne

Jeudi 16 avril à 20h45



À travers plus de 200 classiques modernes, ce documentaire se penche sur le phénomène du teen-movie. Il explore la période de 1995 à 2004 et revisite des comédies telles que Clueless, Dangereuse Séduction ou encore Lolita Malgré moi.



Précédé de Clueless de Amy Heckerling à 18h30

• Inédit : About Love de Archana Phadke

Jeudi 23 avril à 18h30



Tourné sur trois ans, ce documentaire suit trois générations de la famille Phadke vivant dans la maison familiale du sud de Mumbai. L’organisation d’un mariage permet d’aborder le thème de l’amour et du couple.

• Toute une nuit sans savoir de Payal Kapadia

Jeudi 23 avril à 20h30



À travers la correspondance d’une étudiante en cinéma indienne pour son amoureux se révèlent les changements sociaux et politiques du pays. Le premier film de la réalisatrice de All We Imagine As Light.

La Cinémathèque du documentaire

En avril, venez découvrir le travail de Marta Rodriguez, pionnière du cinéma colombien, à l’occasion de sa masterclass animée par Bíbata Uribe, le samedi 25 avril à 20h.

→ en savoir plus

Le cinéma documentaire, genre cinématographique aux formes et aux écritures multiples, occupe une place de choix dans la programmation du Forum des images.

Rendez-vous chaque jeudi pour des soirées 100% doc autour de la thématique Jane Austen Forever, ainsi qu’une soirée « Réparer les sociétés » dans le cadre de Documentaire sur grand écran.

Du mercredi 01 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis

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