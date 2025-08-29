Les soirées à la ferme Coussegrey
7 route de Prusy Coussegrey Aube
Les vendredis et samedis soirs de juillet et août COUSSEGREY Les soirées à la ferme. 7 route de Prusy, 10210 Coussegrey.
Visite guidée à 19h suivi d’un repas de producteurs en compagnie de chevreaux.
(Menu Palet coulant de la ferme accompagné de pommes de terre et charcuterie, 2 boules de glaces de la ferme = 21 € / Menu enfant jambon blanc, frites et 1 boule de glace = 9 €) *boissons non incluses
Informations La Ferme des Damoiselles, 7 route de Prusy 10210 Coussegrey, +33 (0)6 63 09 55 15, https://mademoiselle-chevre.com/ 21 .
7 route de Prusy Coussegrey 10210 Aube Grand Est +33 6 63 09 55 15
