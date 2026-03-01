Les soirées ados ton rendez-vous fun de l’année Pont-Salomon
Les soirées ados ton rendez-vous fun de l’année Pont-Salomon vendredi 27 mars 2026.
Les soirées ados ton rendez-vous fun de l’année
Salle à côté du stade de foot Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27 22:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Envie de bouger, de rigoler, de rencontrer du monde et de passer de bons moments entre jeunes ?
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Salle à côté du stade de foot Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36 lepartage@loire-semene.fr
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English :
Want to get moving, have fun, meet new people and have a good time with other young people?
L’événement Les soirées ados ton rendez-vous fun de l’année Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Loire Semène